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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Binbaşı Arslan Kulaksız'ın katilini etkisiz hale getiren kahramanlara ziyaret

Binbaşı Arslan Kulaksız'ın katilini etkisiz hale getiren kahramanlara ziyaret

fotoğraflar

( MUŞ ) MUŞ

Şehit Jandarma Güvenlik Güçleri Hatıra Fotoğrafı Terör Örgütü 


- Muş Valisi İlker Gündüzöz, Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerini ziyaret ederek tebrik etti. Vali İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesi Tatargazi köyünde yapılan başarılı operasyon sonrası ilk olarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve personel tarafından karşılanan Vali Gündüzöz, kendisini hazır kıta bekleyen personeli selamlayarak tebrik etti. Vali Gündüzöz, İl Jandarma Komutanlığı önünde personelle hatıra fotoğrafı çektirerek, şeref defterini imzaladı. İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Vali Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve polisler tarafından karşılandı. Karşılama sonrasında İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Vali Gündüzöz’e Malazgirt operasyonu ile ilgili ayrıntılı bilgi vererek, ele geçirilen mühimmatları gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü binasında çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında Vali İlker Gündüzöz, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekât Şube Müdürlüğüne geçti. Vali Gündüzöz, burada operasyona katılan personelle bir araya gelerek tebrik etti. İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma unsurlarınca, 27 Kasım'da Malazgirt ilçesi Tatargazi köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Ali Akbaş ve 27 Temmuz 2015'te Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden sözde Erzurum eyaleti doğu gücü Malazgirt-Bulanık sorumlusu "Çektar Soro" kod adlı Muhammed Kaya etkisiz hale getirilmişti.
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