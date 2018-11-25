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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Binanın temelinde tarihi mezar bulundu - KOCAELİ

Binanın temelinde tarihi mezar bulundu - KOCAELİ

- Olay yerinden görüntü - Bina sakinlerinden Erkan İşeri ile röportaj - İskelete ait görüntüler - Genel görüntüler Binanın temelinde tarihi mezar bulundu - Kocaeli 'de eski bir binanın temelinde yaşanan kayma sonucu, tarihi mezar ve iskelet parçalarına rastlandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde, eski bir binanın temelinde meydana gelen kayma sonucu tarihi mezar bulundu.Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki eski bir binanın temelinin kayması sonucu insan kemikleri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, iskelet parçalarının bina temelinin kaymasıyla ortaya çıkan tarihi bir mezara ait olduğunu belirledi.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlileri de bulunan kemikleri incelemek için Müze Müdürlüğü'ne götürdü.Mahalle sakinlerinden Erkan İşeri, gazetecilere yaptığı açıklama, komşusunun bir kafatası görmesi üzerine kendisine haber verdiğini ifade ederek, "Oturduğumuz bina yapılırken burada tarihi eser çıkmıştı, hatta Bizans mezarlığı çıkmıştı. O zaman durdurmuşlardı inşaatı ama bu onun devamı mı değil mi bilmiyoruz. Zaten bizim yan binaya ait alan." diye konuştu.

Polis Bild İnsan Kemikleri 

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