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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Binanın çatısı yandı, o elbiselerini kurtarma derdine düştü

Binanın çatısı yandı, o elbiselerini kurtarma derdine düştü

- Yangından detay

Çatı Katı Polis Yangına Müdahale Irak Trol 

-- Elbise toplayan detay
-- Yangın müdahale detay
-- Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, bir bina sakini ise yangını bırakıp elbiselerini kurtarmaya çalışması görenleri şaşkına çevirdi. Yangın, akşam saatlerinde Bağcılar Merkez Mahallesi 690 sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sobalı olduğu öğrenilen bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Binanı çatı katında alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye söndürmeye, o elbiselerini kurtarmaya çalıştı. Yangının çıktığı binanın içinde yaşayan bir kişi, iki üst katta yangın olduğu halde umursamadan balkonunda bulunan elbiselerini topladı. Balkonda ipe asılı elbiselerini toplayan kişi ardından içeri girdi. Bina sakinin yangını umursamadan elbiselerini toplaması ise görenleri şaşkına çevirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda maddi hasar meydana geldi.
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