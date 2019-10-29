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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaş hortumla müdahale etti

Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaş hortumla müdahale etti

Vatandaşın hortumla müdahalesi

Bahçe Hortumu 

-Alevli yanma
-Vatadaşlardan görüntü
-itfaiyenin gelişi
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında çıkan alevli yangın vatandaşları sokağa dökerken, bir vatandaş bahçe hortumu ile yanan çatıya müdahale etti. Yangın, Hürriyet Mahallesi Saksağan Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangında ölen ya da can kaybı olmazken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan çatıya bir vatandaş ise bahçe hortumu ile diğer çatıdan müdahale etti. Mahallede yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi merdiven aracılığıyla ulaştığı çatıya müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye tarafından araştırılıyor.
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