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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Binanın 3'üncü katından düşen çocuk ağır yaralandı - SAMSUN

Binanın 3'üncü katından düşen çocuk ağır yaralandı - SAMSUN

- Binanın 3'üncü katından düşen çocuk ağır yaralandı - İshaklı Mahallesi İshaklı Caddesi'ndeki olay yeri - Yaralı çocuğun yerde müdahale edilmesi - 112 acil servis ekibinini gelmesi - Yaralı çocuğu hastaneye götürülmesiBinanın 3'üncü katından düşen çocuk ağır yaralandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde, bir binanın 3'üncü katından düşen çocuk ağır yaralandı.İshaklı Mahallesi İshaklı Caddesi'ndeki bir apartmandaki dairede yaşayan Karaduman ailesinin çocuğu 2 yaşındaki Mert Muzaffer balkona çıktı.3'üncü kattaki evin balkon demirlerinden sarkan küçük çocuk, dengesini kaybederek düştü.112 acil servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Mert Muzaffer, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.Ameliyata alınan küçük çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Acil Servis Hastane Küçük Çocuk 112 Acil Servis Gesi 

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