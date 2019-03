Binanın 2. katında bu arabayı görenler dönüp bir daha bakıyor

-Fatih Alemdar ile röportaj

-Metin Taşkın ile röportaj



- Trabzon’da bu klasik arabayı binanın ikinci katında görenler dönüp bir daha bakıyor. Yoldan geçen vatandaşların ilgi gösterdiği Vosvos yapılmakta olan bir kafede ziyaretçilerini ağırlayacak. Trabzon’un Araklı ilçesinde sanatsal faaliyetlerde bulunan Fatih Alemdar, internet kafe olarak kullandığı dükkanını bir kafe yapmaya karar verdi. Kafenin ilgi çekmesi için farklı bir proje düşünen Alemdar, 10 yıl önce aldığı klasik Vosvos'un aynısını buldu. Alemdar, 1972 model Vosvosu arkadaşının vinci sayesinde kafe yapmayı planladığı dükkanın ikinci katına çıkardı. Klasik arabayı 10 katlı binanın 2. katına yerleştiren Alemdar, Vosvosun üst kattan görülebilmesi için bir seyir terası da yaptı. Yoldan geçen vatandaşların ilgi gösterdiği Vosvos restorasyonu tamamlandıktan sonra ziyaretçilerini ağırlayacak. Klasik Vosvos ile farklı projelerinin olduğunu ancak ekonomik şartlar nedeniyle bunları gerçekleştiremediğini belirten Fatih Alemdar, “Halk sanatı işiyle uğraşıyorum. Hobi olarak lise yıllarımda başlamıştım. Yaptığımız iş klasik olduğu için klasik bir araba alalım düşüncesi geldi. 10 sene önce yeşil bir Vosvos aldım. Sonra farklı araba alalım diye düşünürdüm karşıma aynı arabadan çıktı. Aklımda bazı projeler vardı ekonomik şartlar nedeniyle onu gerçekleştiremedim. Kendi dükkanımın üzerine bir sanat odası, bir salon yapalım düşüncesiyle turuncu arabamı üst kata çıkardım. Ekonomik şartlarım düzelince arabanın önüne konak şeklinde yapacağız. Her dışarıdan baktığımız zaman hem de içeriye gelen kişi Vosvos'u konağa yanaşmış bir şekilde görecek” dedi.

“Onu oraya nasıl çıkardın, onun orada ne işi var şeklinde tepkiler alıyorum” Kafenin tamamlanmasıyla müşterilerinin hem Vosvos'un içinde oturabileceği hemde çayını içebileceğini dile getiren Alemdar, “Arkadaşımın bir vinci vardı. Onunla beraber yapabilir miyiz dedik. Başarırız dedik ve arabayı üst kata çıkardık. Onun dışında sürekli kullandığım aynı marka bir aracım daha var. Onunla zaman zaman fuarlara, şenlik alanlarına gidiyorum. Bu dükkanı kafe olarak yapmayı istiyorum. Ama bu arabayı almamın nedeni klasik şenliklere giderek stant olarak kullanmak amacıyla aldım. Kafeye gelen hem klasik arabanın içinde oturabilecek hem de çayını içebilecek. 'Onu oraya nasıl çıkardın ? Onun orada ne işi var ?'şeklinde tepkiler alıyorum. Ama biraz standarttın dışına çıkmakta iyi olur diye düşünüyorum. Zaten Araklı’nın da buna ihtiyacı var. Bu tip değişik faaliyetler biraz kafa yorduğun zaman oluyor” şeklinde konuştu.

“Araç kullanıyorsak dönüp bakmamak elde değil” Fatih Alemdar’ın komşusu Metin Taşkın ise, yoldan geçen vatandaşların dönerek Vosvos'a bir daha baktığını vurgulayarak, “Yoldan geçerken araç kullanıyorsak dönüp bakmamak elde değil. Bir an direksiyon hakimiyetini bile kaybediyoruz. İster istemez insan bakakalıyor. Şaşırıyor insan bu nasıl çıktı buraya veya nasıl inecek diye aklımızdan çok sorular geçiyor. Sonra arkadaşımız projesini bize anlattı. Bizde kendisini destekliyoruz, merakla bekliyoruz. Bir an önce gelip misafiri de olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.