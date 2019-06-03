Binali Yıldırım: “Yapılacak seçimlere şimdiden soru işareti oluşturmuştur”

--Binali Yıldırım'ın İYİ Parti çatırına girişinden detay

--Vatandaşlarla sohnet etmesinden detay

--Konuşma

--Genel görüntü ve detay



( İSTANBUL ) -- Yıldırım'dan, İYİ Parti seçim çadırına ziyaret İSTANBUL



- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ilçe seçim kurulları ile ilgili verilen kararı değerlendirerek, "Suçladığı insanları yapılacak bir seçimde tekrar seçimde görev yapabilir diye karar vermesi yapılacak seçimlere şimdiden soru işareti oluşturmuştur" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bugün Küçükçekmece'de esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Yıldırım, vatandaşların ilgisinden dolayı zaman zaman yürümekte güçlük çekti. Karşılarında Binali Yıldırımı gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Yıldırım, ziyaretler sırasında İYİ Parti'nin seçim çadırını da ziyaret ederek, İYİ Parti çalışanlarıyla selamlaşıp sonra kolaylıklar dileyip ayrıldı. Esnaf ziyareti sırasında YSK'nın ilçe seçim kurulu başkanları ile ilgili vermiş olduğu karara yönelik basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır. Çünkü seçimin yenilenmesine YSK karar verirken birçok sebep saydı. Bunlardan bir tanesi de bu seçimdeki yolsuzluğa, usulsüzlüğe, yanlışlara sebep olan her kimse bunların hakkında suç duyurusunda bulunulmasını karara bağladı. Hal böyleyken bir yandan sorumlu tuttuğu, suçladığı insanları yapılacak bir seçimde tekrar seçimde görev yapabilir diye karar vermesi yapılacak seçimlere şimdiden soru işareti oluşturmuştur. AK Parti bu karara itirazını yapmıştır. Ümit ederim YSK bunu aklıselim ile değerlendirir ve oy verecek milyonlarca vatandaşın kafasını karışıklığa sebep olacak bu işten vazgeçer" ifadelerini kullandı. (VB- MB-

