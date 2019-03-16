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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Binali Yıldırım, Üsküdar'da - İSTANBUL

Binali Yıldırım, Üsküdar'da - İSTANBUL

- Ziyaretten detaylar - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasıBinali Yıldırım, Üsküdar'da - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Yol arkadaşlarım 2 hafta boyunca durmayacağız, yorulmayacağız, daha çok hemşehrimizin ve kardeşimizin gönlüne gireceğiz"İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Yol arkadaşlarım 2 hafta boyunca durmayacağız, yorulmayacağız, daha çok hemşehrimizin ve kardeşimizin gönlüne gireceğiz." dedi.
Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde seçim otobüsü ile halkı selamlayan Binali Yıldırım, otobüsten inerken meşaleler ve karanfillerle karşılandı.Seçim irtibat bürosunu ziyaretinin ardından, otobüsten halka seslenen Yıldırım, şunları kaydetti:"Sevgili gençler, sevgili İstanbul lular, hepinizi bu güzel günde muhabbet ve saygıyla selamlıyorum. Günününüz mübarek olsun geleceğiniz aydınlık olsun. AK Parti irtibat bürosundaki değerli kardeşlerime başarılar diliyorum. 2 haftamız kaldı. Yol arkadaşlarım 2 hafta boyunca durmayacağız, yorulmayacağız, daha çok hemşehrimizin ve kardeşimizin gönlüne gireceğiz. İnşallah 31 Mart'ta, Hilmi Türkmen'i Üsküdar'a tekrar başkan yapıyor muyuz? Gönül belediyeciliği için durmak yok, yola devam ediyor muyuz? Evet. Allah şevk ve gayretimizi artırsın."Konuşmanın ardından seçim otobüsüne geçen Yıldırım, esnaf ve vatandaşları selamladı.

Muhabbet Allah 

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