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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Binali Yıldırım, Twitter'dan davet ettiği aileyle iftar yaptı - İSTANBUL Video

Binali Yıldırım, Twitter'dan davet ettiği aileyle iftar yaptı - İSTANBUL Video

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın iftar davetine icabet eden Yılmaz ailesinin detay görüntüleri - Adem Yılmaz'ın konuşması - Binali Yıldırım'ın konuşması - Detay görüntülerBinali Yıldırım, Twitter'dan davet ettiği aileyle iftar yaptıİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, iftarını sosyal medya üzerinden evine davet ettiği Adem Yılmaz ve ailesiyle yaptı.Twitter üzerinden kendisine mesaj atan ve iftarda misafir etmek istediklerini söyleyen Adem Yılmaz'a "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım."diye yanıt veren Yıldırım, Yılmaz ailesini iftarda, Tuzla'daki evinde ağırladı.Binali Yıldırım, beraberinde eşi Semiha Yıldırım, damadı Özkan Köylübay, kızı Bahar Büşra Köylübay ve gelini Seda Yıldırım ile Adem, annesi Aynur, kız kardeşleri Ayten, Aylin Yılmaz ile sohbet etti, ardından birlikte iftar yemeği yedi.

Sosyal Medya İftar Yemeği İsaf Tarım Kız Kardeş 

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