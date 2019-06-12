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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Binali Yıldırım, Türkiye - İzlanda maçını gençlerle birlikte izledi

Binali Yıldırım, Türkiye - İzlanda maçını gençlerle birlikte izledi

Kafeye girişi

Kırköy İzlanda Çekim 

-Maç izleyişi
-Öz çekim
-Genel detay

( İSTANBUL )- Maç sonun da gençlerden Yıldırım'a yoğun ilgi İSTANBUL

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye İzlanda maçını Bakırköy'de bulunan bir kafenin bahçesinde gençlerle birlikte izledi. Yıldırım'a gençler yoğun ilgi gösterdi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda, dördüncüsü oynanan İzlanda -Türkiye maçını Bakırköy'de bulunan bir kafenin bahçesinde gençler ve vatandaşlarla, birlikte izledi. Yıldırım, maç sonrasında gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Bir vatandaşın telefonu eline alan Yıldırım, gençlerle birlikte öz çekim yaptı. Yıldırım'a gençler yoğun ilgi gösterdi. (ZA-
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