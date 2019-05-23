Binali Yıldırım: 'Sorunlarınızı biliyoruz. Sorunlarınızı torunlara bırakmamayı da biliyoruz' - İSTANBUL
Binali Yıldırım: "Sorunlarınızı biliyoruz. Sorunlarınızı torunlara bırakmamayı da biliyoruz" - İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem - Bir - Sen) İstanbul Şubesinin iftarına katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım