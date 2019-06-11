Binali Yıldırım:”Silivri Limanı'ndan Adalara yönelik deniz seferleri düzenleyeceğiz” Haberi

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( İSTANBUL )- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri'de kadın girişimcilerle bir araya geldi İSTANBUL



- Silivri'de kadın girişimcilerle bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri Limanı'ndan Marmara'nın güney kısımlarına, Adalara yönelik deniz seferleri düzenleyeceğiz. Seferlerin başlaması için teşvikler vereceğiz”dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün akşam Silivri'de Kadın girişimcileri ziyaret etti. Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım'da eşlik etti. Kadınlarla sohbet eden Yıldırım, Silivri'ye hızlı tren ve adalara yönelik seferler olacağını söyledi.



Buradan, hızlı terenle Sivas'a kadar bu senenin sonun da gitme imkanına sahip olacaksınız” Silivri'ye iki müjdesinin olduğunu söyleyen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “ İki tane önemli müjdeyi vermek isterim. Birisi Kurfallı Sinekli'de tren istasyonları var. Bu istasyonlar yeniden yapıldı. Restore edildi. Trakya ya gidecek yolcu trenleri bu istasyonlarda duracak. Marmaray ve hızlı terenle de entegre olacak. Buradan giden trenler Marmaray'a Marmaray'dan da hızlı trenle bağlantısı olacak. Buradan Ankara'ya Eskişehir, Konya Sivas'a kadar bu senenin sonun da gitme imkanına sahip olacaksınız” diye konuştu.

“Adalara yönelik deniz seferleri düzenleyeceğiz” “Adalara yönelik deniz seferleri düzenleyeceğiz”diyen, Yıldırım,” İkinci konu Silivri'nin bir limanı var. Bu limandan Mudanya'ya, Adalara, deniz seferleri ihtiyacı var. özellikle yaz aylarında. İnşallah 23 Haziran'da seçimlerle birlikte Silivri halkı, İstanbul halkı bize yetki verirse deniz taşımacılığını yaygınlaştırma projemiz içerisinde Silivri Limanından Marmara'nın güney kısımlarına Adalara yönelik deniz seferleri düzenleyeceğiz. Seferlerin başlaması için teşvikler vereceğiz. Amacımız, İstanbul'da yaşayan 15 milyon hemşerimizin beklentilerini gençlerimizin gelecek hayallerini daha çok zaman ayırmak” dedi.



