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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Binali Yıldırım 'Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı için çalışıyor, diğer konular ittifaka zarar veremez'

- Binali Yıldırım 'Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı için çalışıyor, diğer konular ittifaka zarar veremez'

Yıldırım soru cevap

( İSTANBUL ) - Binali Yıldırım "Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı için çalışıyor, diğer konular ittifaka zarar veremez" İSTANBUL

Twitter 


- Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım "Sayın Bahçeli mitili İstanbul'a attı. Cumhur İttifakı için çalışmaya devam ediyor. Diğer konular bizim ittifakımıza zarar veremez" dedi.
Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İSTOÇ esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantı sonrası gazetecileri sorularını yanıtlayan Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin twitter'dan yaptığı açıklamalara ilişkin olarak, "Sayın bahçeli mitili istanbul'a attı. 23'üne kadar Cumhur İttifakı adayı için, benim için bütün teşkilatı ile çalışmaya devam ediyorlar. Bunun dışında herhangi bir faaliyeti yok. Diğer konular hiçbir şekilde bizim ittifakımıza zarar veremez" ifadelerini kullandı. Yıldırım Diyarbakır'da söylediği "Kürdistan" sözleri ile ilgili olarak ise, "Ben onlarla ilgili herhangi bir yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Cumhuriyet kurulmadan önce bu bölgelerde Osmanlı topraklarında her türlü etnik gruba sahip temsilciler vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün bu temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığı için büyük mücadele başlattı" şeklinde konuştu.
(ÖFA
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