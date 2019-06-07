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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Binali Yıldırım Şanlıurfa’da İzle

Binali Yıldırım Şanlıurfa’da İzle

Binali Yıldırım'ın davul zurna ile karşılama

Ak Parti Ak Parti İl Binası Davul Zurna 

-vatandaşlarla tokalaşma
-ak parti il binasına giriş

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Şanlıurfa'ya geldi. Uçakla Gap Havalimanına gelen Yıldırım, buradan araçla AK Şanlıurfa İl Başkanlığına geçti. Yıldırım’ı havalimanında AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri ve partililer karşıladı.
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