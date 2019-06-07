Binali Yıldırım Şanlıurfa’da Haberi

-vatandaşlarla tokalaşma -ak parti il binasına giriş
( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA
- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Şanlıurfa'ya geldi. Uçakla Gap Havalimanına gelen Yıldırım, buradan araçla AK Şanlıurfa İl Başkanlığına geçti. Yıldırım’ı havalimanında AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri ve partililer karşıladı.
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