Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Binali Yıldırım Sancaktepe’de vatandaşlarla çay içti

Binali Yıldırım Sancaktepe’de vatandaşlarla çay içti

- Caddedeki temaslarından detaylar

Kıtlama Cenaze Diyalog Cenaze Namazı Basın Mensupları 

-- Yıldırım’ın kıtlama çay içmesi ve gülüşmeler

( İSTANBUL )- Yıldırım ile gazeteciler arasında güldüren diyalog İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe’deki Bahçelievler Caddesi esnafıyla çay içti. Çayını kıtlama içen Yıldırım, “Erzincanlılar çayı kıtlama içer ama şeker çakma” dedi.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe’de kadın STK temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldikten sonra Bahçelievler Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Caddedeki ziyaretleri sırasında Sinoplular Derneği’ne davet edilen Yıldırım, burada vatandaşlarla çay içti. Çayını ‘kıtlama’ tabir edilen şekilde içen Binali Yıldırım, basın mensuplarının “Erzincanlılar böyle mi içer?” sorusuna, “Erzincanlılar çayı kıtlama içer ama şeker çakma” diyerek yanıt verdi. Yıldırım’ın yanıtı gülüşmelere neden oldu. Caddedeki temaslarının ardından öğle namazını kılmak üzere Yenidoğan Merkez Camii’ne geçen Binali Yıldırım, buradaki cenaze namazına da katıldı.
(CE-EY
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı