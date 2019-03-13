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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Binali Yıldırım, nikah şahitliği yaptı - İSTANBUL

Binali Yıldırım, nikah şahitliği yaptı - İSTANBUL

- Genel ve detay görüntülerİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy'de ''Seçmen Buluşması'' programına katıldı.
Yıldırım, programın ardından kültür merkezine nikah merasimi için gelen Oktay Duman ve Ebru Gündüz çiftine süpriz yaparak nikah şahitliğini yaptı.

Şahit 

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