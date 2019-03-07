Binali Yıldırım: 'Muhteşem bir eser oldu' Video

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( İSTANBUL ) Binali Yıldırım: "Muhteşem bir eser oldu" İSTANBUL



- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, bugün ilk ezanın okunduğu Çamlıca Camii'nde sabah namazını kıldı. Binali Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada Çamlıca Camii için; "Muhteşem bir eser oldu" ifadelerini kullandı.

