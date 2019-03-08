Binali Yıldırım Karagümrük'te - İSTANBUL

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın ziyaretinden görüntülerBinali Yıldırım Karagümrük'te - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti - Meşalelerle karşılanan Yıldırım, statta penaltı atışı geçrekleştirdiİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti.AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, seçim çalışmalarına Fatih'te devam ediyor.Cuma namazını Fatih Camisinde kılan Yıldırım, namaz sonrası beraberinde Fatih Belediye Başkanı Hasan Süver, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan'la cami haziresinde türbe ziyaretinde bulundu.Namaz sonrası Karagümrük'e geçen Yıldırım, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti.Kulüp tesislerinde taraftarlar ve altyapı sporcuları tarafından meşalelerle karşılanan Yıldırım, stadyumu gezdi.Kulüp yöneticileri tarafından kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu 24 numaralı Karagümrük forması ve atkı hediye edilen Yıldırım, penaltı atışı gerçekleştirdi.Ziyarette TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, eski bakan ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Süver, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan ve kulüp başkanı Süleyman Hurma hazır bulundu.
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