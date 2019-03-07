Binali Yıldırım: 'İstanbul, Türkiye'yi sırtında taşıyan şehirdir'- İSTANBUL Haberi
Binali Yıldırım: " İstanbul , Türkiye'yi sırtında taşıyan şehirdir" - İSTANBUL - Salondan görüntüler - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, iş insanları ile öğlen yemeği programında bir araya geldi.
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