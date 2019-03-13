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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları - İSTANBUL

Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları - İSTANBUL

- Binali Yıldırım'ın esnaf ziyareti - Vatandaşlarla fotoğraf çekilmesi - Bir dükkanda çay içmesi - Simitçiden satın aldığı simitleri çevredeki vatandaşlara ikram etmesi - MHP İlçe binasına girişi - Yıldırım, Arnavutköy'de esnaf ziyareti yaptı, MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettiİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Arnavutköy'de sürdürdü.Eski Edirne Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yapan Yıldırım, davet üzerine bir dükkana girdi, ikram edilen çayı içti.Binali Yıldırım, simitçiden satın aldığı simitleri çevredeki vatandaşlara ikram etti. Ziyaretleri sırasında vatandaşların fotoğraf çekme talebini geri çevirmeyen Yıldırım, onlarla özçekim yaptı.Daha sonra MHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na ziyaret eden Yıldırım'ı partililer alkışlarla karşıladı.Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Çekim Kışla 

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