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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Binali Yıldırım iftarda Yılmaz ailesini evinde misafir etti

- Binali Yıldırım iftarda Yılmaz ailesini evinde misafir etti

Fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

İsaf Tarım Kız Kardeş 


- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, iftarda Yılmaz ailesini evinde misafir etti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Twitter üzerinden kendisine mesaj atan ve iftarda misafir etmek istediklerini söyleyen Adem Yılmaz'a " Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım"diye yanıt verdikten sonra, Yılmaz ailesini iftarda, Tuzla'daki evinde ağırladı. Binali Yıldırım beraberinde eşi Semiha Yıldırım, damadı Özkan Köylübay, kızı Bahar Büşra Köylübay ve gelini Seda Yıldırım ile birlikte Adem Yılmaz annesi Aynur Yılmaz ve kız kardeşleri Ayten, Aylin Yılmaz ile sohbet etti, ardından birlikte iftar açtı. (EY
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