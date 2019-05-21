Binali Yıldırım, Halk Ulaşım'ın iftarına katıldı - İSTANBUL
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın otobüse binmesi - İftardan detaylar - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşmasıAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi’nde Halk Ulaşım A.Ş’nin iftarına katıldı.
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