Binali Yıldırım, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu ziyaret etti - İSTANBUL Haberi
- AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın okulu ziyareti - AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın çocuklarla selamlaşmasıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de Hacı Bektaş - ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu ziyaret etti. Yıldırım, çocuklarla selamlaştı.
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