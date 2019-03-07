Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ziyaret etti

-yürüme ve konuşma

-masada konuşma

-forma hediyesi



( İSTANBUL )- Ali Koç, Binali Yıldırım’a Fenerbahçe forması hediye etti İSTANBUL



- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü Şükrü Saraçoğlu stadında ziyaret etti. Ziyarette Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Binali Yıldırım’a adının yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ziyaret gerçekleştirdi. Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda gerçekleştirilen ziyarette Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yıldırım’a karşıladı. Binali Yıldırım ile Ali Koç, aynı masada oturarak basına poz verdiler. Ziyaretin sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Binali Yıldırım’a adının yazılı olduğu bir Fenerbahçe forması hediye etti. Ali Koç ile Binali Yıldırım, formayı beraber tutarak poz verdiler.

