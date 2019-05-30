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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Binali Yıldırım, Fatih'te Çarşamba pazarını gezdi

Binali Yıldırım, Fatih'te Çarşamba pazarını gezdi

Binali Yıldırımın pazar ziyareti

Pazarcı Alışveriş Sarılar Pazar Esnafı 

-Esnaf sohbeti

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih’teki çarşamba pazarını dolaşarak esnafla sohbet etti. Yıldırım, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’dan pazarcıların tezgah kapatmaları saat 20.00’yi geçtiği takdirde ceza kesilmemesi için müsemma istedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih’teki çarşamba pazarını ziyaret etti. Pazar ziyaretinde Yıldırım’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti. Yıldırım, tezgahları dolaşarak esnafla sohbet etti. Pazar esnafı, saat 20.00’den sonra tezgahlarını kapatmadıkları takdirde ceza yediklerini söyleyerek Yıldırım’dan konuya bir çözüm kazandırmasını istedi. AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’a pazar esnafına saat konusunda müsemma gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Esnafa "hayırlı işler" dileyen Yıldırım'a, pazar esnafı ve pazara alışverişe gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım'a sarılarak birlikte fotoğraf çektirdi.
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