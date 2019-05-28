Binali Yıldırım: '(Düzensiz göçmen) Asayiş konularında bize zarar verirlerse zerre kadar müsamaha göstermeyiz' - İSTANBUL
Binali Yıldırım: "(Düzensiz göçmen) Asayiş konularında bize zarar verirlerse zerre kadar müsamaha göstermeyiz" - İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşmasıAK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maslak’ta oto sanayi esnafı ile iftar yaptı.
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