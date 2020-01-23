Binali Yıldırım'dan YHT düzenlemesine ilişkin açıklama

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( ANKARA ) ANKARA



- Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, YHY düzenlemesine ilişkin,”Demir yolları bu konuda açıklama yaptı o açıklamaya bakarsanız benim anladığım herhangi bir tarifelerde değişiklik yok. Yalnız abonman kartlarında biraz farklı tarifelere geçmişler böyle anlıyorum. Ben onay makamı değilim” dedi.

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Yüksek Hızlı Tren'e zam yapıldığı ile ilgili haberlere ilişkin konuştu.

Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Demir yolları bu konuda açıklama yaptı o açıklamaya bakarsanız benim anladığım herhangi bir tarifelerde değişiklik yok. Yalnız abonman kartlarında biraz farklı tarifelere geçmişler böyle anlıyorum. Ben onay makamı değilim.” TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerin (YHT) bilet ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtilmiş YHT'lerin business ve ekonomi bölümü yolculuklarda kullanılan abonman kartlarına ait indirim oranlarında değişiklik yapıldığı ifade edilmişti.



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