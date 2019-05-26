Binali Yıldırım’dan Tuzla’da esnaf ziyareti

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırm, Tuzla’da Postane Mahellesinde bulunan “Pazar Pazar’ı” esnafını ziyaret etti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırm, Tuzla’da esnaf ziyaret etti.Postane Mahellesinde bulunan “Pazar Pazar’ı” esnafını ziyaret eden Yıldırım ‘a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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