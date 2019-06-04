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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Binali Yıldırım'dan taziye ziyareti Video

Binali Yıldırım'dan taziye ziyareti Video

ziyaretten görüntü

Başsağlığı Silahlı Kavga Taziye Ziyareti 

-dua edilirken görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla’da 17 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan silah kavgada, hayatını kaybeden Halil Elmas’ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla’da çıkan kavgada hayatını kaybeden Halil Elmas’ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu. 17 Mayıs’ta çıkan silahlı kavgada, olay yerinden geçtiği sırada kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Halil Elmas'ın ailesiyle sohbet etti. Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen ziyarette Yıldırım, baba Cemil ve anne Necmiye Elmas ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Yıldırım, olayın takipçisi olacağını söyledi.


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