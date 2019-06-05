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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Binali Yıldırım’dan Sivaslılara “erken dönün” çağrısı

Binali Yıldırım’dan Sivaslılara “erken dönün” çağrısı

Yıldırım halkla bayramlaşma

Şehit Bayramlaşma Genel Başkan İstiklal 

-Yıldırım konuşma
-Detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta halka seslenen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, tatil için İstanbul’dan ayrılanlara oy kullanabilmeleri için “erken dönün” çağrısı yaptı. Bayramın 2. gününü Sivas’ta değerlendiren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Buruciye Medresesi’nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
Vatandaşlarla bayramlaşan Yıldırım, İstanbul’da yaşayan Sivaslılardan destek isteyerek, “Bayram sonunda tabi hayat devam ediyor. Tekrar işimize gücümüze döneceğiz. İstanbul’dan özellikle bayram için gelen hemşerilerime hatırlatmak isterim.23 Haziran’da da bizim bayramımız var. İstanbul bayramı var. İstanbul bayramına Sivas hazır mı? Biliyoruz Sivas her zaman nerede memleket meselesi olursa, nerede millet meselesi olursa hazır ve nazırdır. Her zaman bunu istiklal harbinde göstermiştir. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında göstermiştir. Liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı bu kutlu yürüyüşe, Sivas her zaman destek verdi” dedi.
Tarihleri karıştırdı, espriyle düzeltme yaptı Yıldırım burada yaptığı konuşmasında, İstanbul seçimlerinin tarihini 15 Haziran olarak belirtti.
Uyarılınca tarihi düzelterek durumu yaptığı ince bir espri ile düzeltti. Yıldırım, “Tekrar soruyorum. 15 Haziran İstanbul seçimlerinde, yanlış olur düzeltmesi kolay. Hani ben 15 diyorum siz erkenden gidin diye. Ne olur ne olmaz son güne kalmasın. 23 Haziran’da Sivas olarak İstanbul’da gümdür gümbür geliyor muyuz? Sandıkları dolduruyor muyuz? Anlamlı bir farkla Anadolu yaylasının evladına desteğinizi veriyor musunuz?” dedi.
Yazıcıoğlu’nu unutmadıYıldırım konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Türkiye’nin önü açıktır. Türkiye’nin geleceği aydınlıktır. Kim ne senaryo yazarsa yazsın, kim ne derse desin. İstiklal aşığı bu millete hiçbir operasyon etki etmez, bu millet her zaman doğrusunu en güzelini yapmayı başarmıştır. Sivas dava adamı yiğit insan Muhsin Yazacıoğlu’nun memleketidir. Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimize rabbimizden rahmet diliyorum. Bu ülke için kanlarını, canlarını seve seve veren tüm şehitlerimize de rabbimizden rahmet diliyorum.”
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