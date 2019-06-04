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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Binali Yıldırım'dan Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu'na ziyaret İzle

Binali Yıldırım'dan Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu'na ziyaret İzle

ziyaretten görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Dera Gesi 


- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla Aydınlı Mahallesi’ndeki Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunda vatandaşlarla buluştu. Tuzla’daki dernek binasında gerçekleşen ziyarette Yıldırım’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. (MT-MÇ-Y)
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