Binali Yıldırım'dan İSMEK öğretmenlerine müjde

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( İSTANBUL )- “İSMEK öğretmenleri toplu ulaşımdan bedava yararlanacak" İSTANBUL



- Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım,”İSMEK öğretmenlerini de unutmadık. Toplu ulaşımdan bedava yararlanacak" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kağıthane'de vatandaşlarla buluştu. Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. “İSMEK öğretmenleri toplu ulaşımdan bedava yararlanacak” İSMEK'te çalışan öğretmenlerin toplu taşımadan ücretsiz yararlana bileceğini söyleyen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım,” İstanbul'a çok güzel projeler geliyor. İSMEK öğretmenlerini de unutmadık. Toplu ulaşımdan bedava yararlanacaksınız. Sadece öğrenciler değil. Abonman kartı olan herkes 205 lira yerine 165 lira abonman ücreti ödeyecek. 40 lira abonman da indirim yapıyoruz. Kağıthane büyükşehirsiz olmaz, büyükşehir Kağıthanesiz olmaz. Güçlerimizi birleştireceğiz. İstanbul'a 15 milyon hemşerimize doya doya hizmet edeceğiz” diye konuştu.

“Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek geliyoruz” “Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek geliyoruz” diyen Yıldırım, ” Pazar günü öyle bir sandıkları dolduralım ki CHP'lilerin sesi soluğu kesilsin. Sandıklara sahip çıkıyoruz. Oylarımızı kimsenin çalmasına izin vermiyoruz. Seçimleri başarılı bir şekilde tamamlayınca durmak yok. Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözdüysek İstanbul'un sorunlarını da haydi haydi çözeriz. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek geliyoruz. Bu güzel şehre ibadet aşkı ile çalışacağız” ifadelerini kullandı. (ZA-

