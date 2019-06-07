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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Binali Yıldırım’dan emniyete taziye ziyareti

Binali Yıldırım’dan emniyete taziye ziyareti

askerlerle tokalaşması

18 Mayıs Şehit Makam Odası Terör Operasyonu Taziye Ziyareti 

-ziyaretten görüntü
-Yıldırım'ın konuşması
-detaylar

( ŞANLIURFA )- Binali Yıldırım, Şanlıurfa Emniyetini ziyaret etti ŞANLIURFA

- Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek önceki hafta Halfeti’de düzenlenen terör operasyonunda şehit olan komiser yardımcısı için taziye dileklerinde bulundu. Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu tarafından karşılanan Yıldırım, polis memurlarının bayramını kutladı. Kendisine takdim edilen çiçeği alan Yıldırım, daha sonra ise Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun makam odasına geçerek 18 mayıs gecesi Halfeti’de düzenlenen terör operasyonu sırasında şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi için taziye dileklerini iletti.
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