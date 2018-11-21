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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Binali Yıldırım’dan Dokuz Eylül Rektörlüğü’ne ziyaret

Binali Yıldırım’dan Dokuz Eylül Rektörlüğü’ne ziyaret

Binali Yıldırım detay görüntü

( İZMİR ) İZMİR


- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu için İzmir'de bulunan Binali Yıldırım, programın ardından Cumhuriyet Meydanı ve Kordonda yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Heyetle birlikte yemek yiyen Yıldırım, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret ederek, Prof. Dr. Nükhet Hotar ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrasında Binali Yıldırım, yürüyerek oteline geçti. (MD-
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