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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Binali Yıldırım, cenaze törenine katıldı - İSTANBUL Haberi

Binali Yıldırım, cenaze törenine katıldı - İSTANBUL Haberi

- Cenaze töreninden görüntülerİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, hayatını kaybeden eski Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Şafak'ın (67) cenaze törenine katıldı.
Yıldırım, Pendik 15 Temmuz Camisi'ne gelerek, Şafak'ın ailesine taziyelerini iletti.Daha sonra Yıldırım, Mehmet Zeki Şafak'ın tabutunu omuzladı.Cenaze törenine Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım da katıldı.

Cenaze 

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