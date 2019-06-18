Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Binali Yıldırım, cemevini ziyaret etti

Binali Yıldırım, cemevini ziyaret etti

Yıldırım konuşma

Allah Cemevi 

-Selamlama
-Vatandaşlar
-Genel detay

( İSTANBUL )- Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi İSTANBUL

- Küçükçekmece'de bulunan cemevini ziyaret eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de bulunan cemevini ziyaret etti. Selamlama konuşması yapana Yıldırım,“Çalışmalarımız devam ediyor. Pazar günü inşallah sandığa gideceğiz. İstanbul'un gelecek 5 yılı için kararını vereceksiniz” dedi.
Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı