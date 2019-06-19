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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Binali Yıldırım canlı yayında müjdeyi verdi

Binali Yıldırım canlı yayında müjdeyi verdi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beyaz tv canlı yayınında İstanbullu vatandaşlara yeni müjdesini açıkladı. Binali Yıldırım canlı yayında İstanbul'da ellerinde tapu tahsis belgesi olan ancak tapularnı alamayan vatandaşların tapu sorununu çözeceklerini müjdeledi.

Başkan Adayı Ak Parti Binali Yıldırım 

Yıldırım şöyle dedi;

İmar barışından faydalanıp da gerekli parayı ödememeyenler. Bu şekilde 9 bin vatandaşımız var. Bunlardan bir kısmı devlet arazisine, bir kısmı başka şahısların arasizisine, bir kısmı orman arazisine gecekondu yapmış. Bunları ellerinde tapu tahsis belgeleri var ama hala tapu alamamışlar. Bu işi halledeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanımız ile konuştum. Biz bunların binalarının olduğu arsaları hazineden milli emlaktan belediye oalrak satın alacağız. Ve hak saiplerine uygun ödeme koşullarıyla vereceğiz. 40-50 yıldır gündemde olan bu meseleyi de çözmüş olacağız. BEYAZ GAZETE

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