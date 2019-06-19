Binali Yıldırım canlı yayında müjdeyi verdi

Yıldırım şöyle dedi;



İmar barışından faydalanıp da gerekli parayı ödememeyenler. Bu şekilde 9 bin vatandaşımız var. Bunlardan bir kısmı devlet arazisine, bir kısmı başka şahısların arasizisine, bir kısmı orman arazisine gecekondu yapmış. Bunları ellerinde tapu tahsis belgeleri var ama hala tapu alamamışlar. Bu işi halledeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanımız ile konuştum. Biz bunların binalarının olduğu arsaları hazineden milli emlaktan belediye oalrak satın alacağız. Ve hak saiplerine uygun ödeme koşullarıyla vereceğiz. 40-50 yıldır gündemde olan bu meseleyi de çözmüş olacağız. BEYAZ GAZETE