Binali Yıldırım: 'Büyük Birlik camiasının gönlünü kırmışsam, onları üzmüşsem, özür dilerim' - İSTANBUL
Binali Yıldırım: "Büyük Birlik camiasının gönlünü kırmışsam, onları üzmüşsem, özür dilerim" - İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamalarıİSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
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