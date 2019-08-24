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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Binali Yıldırım: 'Büyük bir şans ki yangından 10 dakika sonra hemen ekipler müdahale edilebilir hale geldi' Haberi

Binali Yıldırım: 'Büyük bir şans ki yangından 10 dakika sonra hemen ekipler müdahale edilebilir hale geldi' Haberi

Yıldırım'ın bölgeyi incelemesi

Orman Yangınları 

-Yıldırım'ın konuşması

( İZMİR ) Binali Yıldırım: "Büyük bir şans ki yangından 10 dakika sonra hemen ekipler müdahale edilebilir hale geldi" TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Konuya dair açıklama yapan Yıldırım, "Yangının başladığı yer orman gözetleme kulesinin hemen alt tarafında, büyük bir şans ki yangından 10 dakika sonra hemen ekipler müdahale edilebilir hale geldi" dedi.

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