Binali Yıldırım: 'Bu seçimde genel siyaseti bir kenara bırakın, İstanbul'un geleceğine odaklanın'- İSTANBUL Haberi
Binali Yıldırım: "Bu seçimde genel siyaseti bir kenara bırakın, İstanbul 'un geleceğine odaklanın" - İSTANBUL - Salondan görüntüler - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, katıldığı iş adamları ile öğlen yemeği programında konuştu.
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