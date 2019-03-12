Binali Yıldırım: 'Böylesine güzel bir eser Sabiha Gökçen Havalimanı için gerekliydi' - İSTANBUL
Binali Yıldırım: "Böylesine güzel bir eser Sabiha Gökçen Havalimanı için gerekliydi" - İSTANBUL - Caminin temel atma töreni - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda artan yolcu sayısı dikkate alınarak yapılacak caminin temel atma töreninde konuştu.
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