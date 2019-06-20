Binali Yıldırım: 'Ben 12 yıl bakanlık yaptım. O bölgeye çok büyük yatırım yaptık. Bizim bölge insanıyla sorunumuz yok. Aramızı açmaya çalışan birtakım terör odakları var. Onlara dikkat çekmeye çalışıyoruz' Haberi
( İSTANBUL ) Binali Yıldırım: "Ben 12 yıl bakanlık yaptım. O bölgeye çok büyük yatırım yaptık. Bizim bölge insanıyla sorunumuz yok. Aramızı açmaya çalışan birtakım terör odakları var. Onlara dikkat çekmeye çalışıyoruz"-"Ana dilini yaşatmak isteyen bütün etnik gruplara her türlü desteği vereceğiz" İSTANBUL
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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