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( İSTANBUL ) Binali Yıldırım: "Ben 12 yıl bakanlık yaptım. O bölgeye çok büyük yatırım yaptık. Bizim bölge insanıyla sorunumuz yok. Aramızı açmaya çalışan birtakım terör odakları var. Onlara dikkat çekmeye çalışıyoruz"-"Ana dilini yaşatmak isteyen bütün etnik gruplara her türlü desteği vereceğiz" İSTANBUL



- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

