Binali Yıldırım, 'Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar' programına katıldı - İSTANBUL
Binali Yıldırım, "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" programına katıldı - İSTANBUL - programdan detaylar - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması - Mustafa Yıldızdoğan'ın şarkı söylemesiİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" programına katıldı.
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