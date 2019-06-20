Binali Yıldırım: 'Aylık mavi kartı 205 liradan 160 liraya indireceğiz' - İSTANBUL
Binali Yıldırım: "Aylık mavi kartı 205 liradan 160 liraya indireceğiz" - İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamalarıİSTANBUL (AA) AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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