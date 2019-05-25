Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Binali Yıldırım’a Zeytinburnu’nda meşaleli karşılama

Binali Yıldırım’a Zeytinburnu’nda meşaleli karşılama

Meşalelerle karşılama

Kutlay Terör Saldırısı Darbe Girişimi Bulduk Saldırı 

-Binali Yıldırım konuşması
-Mevlüt Çavuşoğlu konuşması
-Ömer Arısoy konuşması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu’nda meşalelerle karşılandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezindeki iftar programının ardından Zeytinburnu’nda bulunan Köşeli Cami’ye gelerek teravih Namazını kıldı. Namazın ardından cami avlusundaki limonata dağıtımın katılan Yıldırım, burada vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra ilçede bulunan bir kafeye çay sohbetine giden Binali Yıldırım, burada vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılandı. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Yıldırım vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Binali Yıldırım’a gezi sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Binali Yıldırım, önce Ramazan Bayramı ondan sonra da 23 Haziran demokrasi bayramını hep birlikte kutlayacaklarını söyleyerek seçimlerde destek istedi. “Allah’ın izniyle 23 Haziran’da İstanbul Binali Yıldırım diyecek” Vatandaşlara hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kazakistan’dan ayağımın tozuyla gelerek burada çalışmalar küçük de olsa destek vermek için geldim. Çorbada tuzumuz olsun istedim. Kazakistan’dan sizlere selam getirdim. Ahıska Türkleri darbe girişimi olduğu zaman terör saldırısı olduğu zaman ararlar ve bize ihtiyaç var mı diye bize sorarlar. Bu seçimde iyi çalışmayacaksanız, sandıkları beklemeyecekseniz biz gelelim dediler. Onlara dedim ki siz burada huzurlu, güçlü olun, Allah’ın izniyle 23 Haziran’da İstanbul Binali Yıldırım diyecek. Fırsat buldukça, bizde çalışmalara katılacağız. Sizlerin çalışmalarına destek vereceğiz” diye konuştu.
“31 Mart’ta ki desteğimizi daha da yukarıya çıkarmak için gecemizi gündüzümüze katacağız” Kafe içerisinde konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu 31 Mart seçimlerinde bize sahip çıktı, inşallah 23 Haziran’da bu desteği daha da yukarıya çıkaracak. Sizin buraya teşrifleriniz bize çok büyük bir moral oldu. Bütün hemşerilerimle birlikte 23 Haziran’a kadar 31 Mart’ta ki desteğimizi daha da yukarıya çıkarmak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Eksik kalan bölümümü 23 Haziran’da inşallah tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Fransa'daki saldırıdan şoke eden görüntülerFransa'daki saldırıdan şoke eden görüntüler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Brüksel Havalimanı'nda 2 Büyük PatlamaBrüksel Havalimanı'nda 2 Büyük Patlama
Dehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktıDehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı