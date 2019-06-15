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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Binali Yıldırım’a rap şarkılı destek

Binali Yıldırım’a rap şarkılı destek

KLİPDEN GÖRÜNTÜ

( İSTANBUL )- Ünlü rapçi Elber Taşan’ın seslendirdiği şarkıyla Yıldırım’a destek- Çekilen klip internette kısa sürede tıklanma rekoru kırdı- Şarkıya çekilen klipte İstanbul’da geçmişte yaşanan çöp dağları anlatıldı İSTANBUL

Rekor Hastane Skandal İran Seçimleri 


- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a ünlü Rapçi Elbet Taşan’ın söylediği şarkı ile destek verildi.
İstanbul’da geçmişte yaşanan çöp dağları, hastanelerde çekilen çileler ve skandalların hatırlatıldığı klip Binali Yıldırım’ın “ Bu vatan için Bir Ali değil Binali Feda olsun” sözüyle son bulurken, klip izlenme rekorları kırdı . 23 Haziran seçimlerine az bir süre kala AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a hazırlanan rap şarkısıyla destek geldi. Ünlü rapçi Elber Taşan’ın seslendirdiği şarkıya bir de klip çekildi. Klipte İstanbul’da geçmişte yaşanan çöp dağları , su kesintileri hatırlatılırken , eski ile yeni İstanbul arasındaki fark anlatıldı . AK Parti iktidarında İstanbul’ a yapılan dev yatırımların anlatıldığı Klibin sonunda ise Binali Yıldırım’ın söylediği, “Bu vatan için Bir Ali değil, Binali feda olsun” sözüne yer verildi.
Klip kısa sürede tıklanma rekoru kırdı.
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