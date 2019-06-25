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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Binali Yıldırım'a Ankara yolculuğu öncesinde yoğun ilgi

Binali Yıldırım'a Ankara yolculuğu öncesinde yoğun ilgi

BİNALİ YILDIRIM’IN GELİŞİ

Karya Toplantı Dinlenme Tesisi Grup Toplantısı 

-FOTOĞRAF ÇEKİLMEK VE SOHBET EDİLMESİ DETAY
-KAHVALTI DETAY

( DÜZCE )- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım dinlenme tesisinde mola verdi- Binali Yıldırım’a yoğun ilgi DÜZCE

- Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım İstanbul'dan ayrılarak Ankara'ya yola çıktı. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Ankara'ya giden Yıldırım Sakarya-Düzce arasında bulunan dinlenme tesisinde mola verdi. Yoğun ilgi ile karşılanan Yıldırım, daha sonra Ankara’ya doğru yola çıktı. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Ankara’da gerçekleşecek olan grup toplantısı için sabah saatlerinden İstanbul Tuzla'da bulunan evinden yola çıktı. Düzce ile Sakarya arasında TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde kahvaltı için duran Yıldırım, büyük ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, bol bol fotoğraf çekildi. Binali Yıldırım yan masasında kahvaltı yapan vatandaşları masasına davet ederek birlikte kahvaltı yapmayı da ihmal etmedi. Yıldırım’a Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’de eşlik etti. Kahvaltı yapan Yıldırım ve eşi daha sonra Ankara’ya doğru yola çıktı. (RŞ-
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