Binali Yıldırım: '(23 Haziran) Bu seçimde de BBP'li kardeşlerimizle birlikte ülkemiz için en iyisini yapmak adına beraber yürüyeceğiz' - İSTANBUL
Binali Yıldırım: "(23 Haziran) Bu seçimde de BBP'li kardeşlerimizle birlikte ülkemiz için en iyisini yapmak adına beraber yürüyeceğiz" - İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamalarıİSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
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